В Ростовской области запланирован капитальный ремонт 121 объекта культурного наследия

Чтобы капитальный ремонт объектов культурного наследия проходил быстрее и качественнее в настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект № 728319−8 «О внесении изменений в статьи 33 и 45 Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)”. Он направлен на уменьшение сроков реализации проектов по сохранению ОКН, снижению административных барьеров в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации для осуществления мероприятий по их сохранению.