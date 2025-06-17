В Ростовской области запланирован капитальный ремонт 121 объекта культурного наследия

Объекты культурного наследия являются неотъемлемой частью культурного достояния региона. Сохраняя исторические здания, мы передаем будущим поколениям знания о прошлом и формируем национальную идентичность.
В 2025 году в Ростовской области запланированы ремонтные работы сразу в 121 многоквартирном доме, обладающим статусом объекта культурного наследия (ОКН). Всего же в региональную программу вошли 228 многоквартирных домов, имеющих статус ОКН.
Однако, существует ряд проблем, которые осложняют проведение капитального ремонта таких многоквартирных домов. Например, возникают сложности с подготовкой научно-проектной документации, необходимой для выполнения ремонтных работ. Значимыми проблемами также остаются: высокая стоимость реставрационных мероприятий и закрытый перечень видов работ, допускаемых к финансированию за счет взносов собственников жилья на капремонт. Поэтому без государственного содействия выполнение всего комплекса нужных реставрационных работ исключительно за счет средств жильцов зачастую оказывается невозможным.
Чтобы капитальный ремонт объектов культурного наследия проходил быстрее и качественнее в настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект № 728319−8 «О внесении изменений в статьи 33 и 45 Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)”. Он направлен на уменьшение сроков реализации проектов по сохранению ОКН, снижению административных барьеров в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации для осуществления мероприятий по их сохранению.
НАША СПРАВКА.
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта» создана в соответствии со ст. 178 Жилищного кодекса РФ и выступает исполнительным органом региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ростовской области на период 2014—2049 гг., утверждённой постановлением правительства области от 26 декабря 2013 г. № 803. Основная задача Фонда — обеспечить своевременное проведение капремонта общедомового имущества, в том числе, и объектов культурного наследия Ростовской области.
Согласно утвержденным краткосрочным планам, за последние пять лет в Ростовской области уже отремонтированы инженерные системы и конструкции в 210 домах входящих в список ОКН.