В Сергиевске открылась Детская филармония на базе школы искусств

Как сообщают в региональном Минкульте, в ближайшее время филармония получит ещё музыкальные инструменты, новые кресла, световое и звуковое оборудование. Всё это позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне — с хорошим звуком, световыми эффектами и видеосопровождением.