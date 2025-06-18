В Сергиевске открылась Детская филармония на базе школы искусств

В Сергиевске на базе Детской школы искусств заработала новая Детская филармония — современный виртуальный концертный зал, созданный в рамках региональной программы «Культурные люди». Здесь будут проходить выступления как начинающих артистов, так и профессиональных творческих коллективов.
Для организации концертной площадки было закуплено мультимедийное оборудование: светодиодный экран, оргтехника, а также музыкальные инструменты — баяны, балалайки и другое. Оборудование уже использовали выпускники школы на экзаменах, показав возможности обновленной сцены.
Как сообщают в региональном Минкульте, в ближайшее время филармония получит ещё музыкальные инструменты, новые кресла, световое и звуковое оборудование. Всё это позволит проводить мероприятия на качественно новом уровне — с хорошим звуком, световыми эффектами и видеосопровождением.
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