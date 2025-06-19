Павел Дуров рассказал, сколько у него официальных детей

Дуров пояснил, что завещание было составлено недавно, и он хочет, чтобы его дети «жили как нормальные люди», доверяли друг другу и строили свою жизнь самостоятельно. Он также подчеркнул, что не делает различий между своими детьми, которые были зачатые естественным путем и родившимися в результате сдачи спермы, и все они будут иметь равные права.