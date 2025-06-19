Павел Дуров рассказал, сколько у него официальных детей

Основатель Telegram Павел Дуров впервые подробно рассказал о своемм завещании, согласно которому более 100 его детей смогут получить наследство лишь через три десятилетия. Об этом 40-летний миллиардер сообщил в интервью Le Point, объясняя свои решения желанием сохранить независимость мессенджера и научить детей самостоятельности.
— Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я отстаиваю, — отметил Дуров.
В случае его «исчезновения» управление мессенджером возьмет на себя некоммерческий фонд, который обеспечит сохранение его принципов.
Дуров пояснил, что завещание было составлено недавно, и он хочет, чтобы его дети «жили как нормальные люди», доверяли друг другу и строили свою жизнь самостоятельно. Он также подчеркнул, что не делает различий между своими детьми, которые были зачатые естественным путем и родившимися в результате сдачи спермы, и все они будут иметь равные права.
Основатель мессенджера также рассказал, что у него шесть официальных детей, для которых он является отцом, и они родились в отношениях с тремя разными женщинами. Кроме того, более 100 детей появились в результате донорства в 12 странах.
Дуров остается единственным акционером Telegram и владеет 100 процентами компании, что, по его словам, гарантирует полную независимость мессенджера. Состояние Дурова оценивается Forbes в 17,1 миллиарда долларов, и он занимает 134-е место в списке богатейших людей мира, говорится в сообщении.
Также 18 мая основатель Telegram заявил, что к руководству платформы обратилось правительство одной из стран Западной Европы с просьбой о блокировке румынских консерваторов.