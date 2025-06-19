В Благовещенске обнаружили алтарь жертвоприношений с пентаграммами

В Благовещенске обнаружили жуткую находку — алтарь жертвоприношений с пентаграммами. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash.
Мистическое место нашли в заброшенном здании, которое находится недалеко от пересечения улицы Магистральной и Новотроицкого шоссе.
Как сообщается, внутри лежат тела мертвых собак, причем в круге, нарисованном мелом. На стене так называемого алтаря жертвоприношений изображена пятиконечная звезда. По мнению свидетелей обнаружения находки, все это напоминает страшный обряд.
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