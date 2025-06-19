Третий день работы Digital Expo-2025: Главное сегодня

Сегодня в рамках выставки состоялись мероприятия деловой программы по актуальным темам: «Цифровая логистика», «Industry 4.0: Инновации в производственном секторе», «e-Construction: Цифровая трансформация строительной отрасли», а также семинар-презентация Республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» от идеи до реализации проекта«.На выставке Digital Expo-2025 много внимания уделено повышению творческого и научного потенциала белорусской молодежи. В образовательном кластере экспозиции представлены ведущие университеты, ответственные за подготовку кадров цифровой индустрии. На выставке они демонстрируют свои передовые разработки и презентуют новые специальности. В числе участников образовательного кластера также профильные средние специальные учебные заведения, гимназии и школы. Преподаватели и учащиеся показывают здесь свои передовые разработки, а учебные заведения — новые образовательные проекты. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники является единственным вузом в Беларуси, реализующим программу переподготовки по специальности “защита персональных данных”. Она разработана совместно с Национальным центром защиты персональных данных и охватывает все ключевые аспекты информационной безопасности, включая правовые, технические и организационные. Как отметила Ольга Босько, методист факультета повышения квалификации и переподготовки БГУИР: “Мы предлагаем широкий спектр образовательных услуг в сфере информационных технологий — от дополнительного обучения для школьников до программ повышения квалификации для специалистов с высшим образованием. Одной из наших новейших и наиболее востребованных программ является переподготовка по защите персональных данных”.Представленные на выставке проекты Белорусского национального технического университета в области информационных технологий и программного обеспечения включают программно-вычислительные комплексы управления электрическими сетями и энергосистемами. Разработанное в БНТУ программное обеспечение внедрено и успешно используется предприятиями ГПО “Белэнерго” для расчета режимов и потерь электроэнергии, проектирования распределительных электрических сетей, расчетов нормативов расхода электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям, динамического расчета гибких проводников. На выставочном стенде также презентована линейка твердотельных лазеров, разработчиком которой является профессор кафедры “Лазерная техника и технологии” приборостроительного факультета доктор физико-математических наук Виктор Кисель. Разработка используется ОАО “Пеленг” для серийного выпуска продукции специального назначения. В рамках образовательного кластера представлен разработанный в Белорусском государственном университете программно-аппаратный комплекс, состоящий из центрального микроконтроллерного модуля, многочисленных датчиков и исполнительных устройств. Устройство предназначено для изучения процессов конструирования автоматизированных систем программирования микроконтроллеров, необходимых для управления инженерными разработками на основе сбора, обработки и анализа данных в цифровых форматах. Идея проекта принадлежит девятикласснику, призеру Республиканского конкурса работ исследовательского характера Степану Воротницкому и учителю информатики Дмитрию Каменко. На основе предложенной ими концепции ученые БГУ разработали промышленные образцы комплекса. Руководителями проекта выступили сотрудники кафедры информатики и компьютерных систем БГУ: заведующий Сергей Семенович и доцент Игорь Стецко. “На выставке поступили конкретные запросы на сотрудничество от образовательных учреждений Беларуси, а также от ряда российских компаний. Представители Комитета по образованию Мингорисполкома посетили наш стенд и выразили заинтересованность в разработке. Проект развивается, в наших планах — масштабирование инициативы для широкого внедрения в школах страны и за рубежом. Digital Expo-2025 предоставила возможность показать программно-аппаратный комплекс, стала хорошей площадкой для демонстрации его преимуществ”, — сказал разработчик программно-аппаратного комплекса Степан Воротницкий. На коллективном стенде инновационных научно-технических разработок Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь представил проекты учреждений Министерства образования, резидентов технопарков, Парка высоких технологий. Организованы консультационные пункты Национального центра интеллектуальной собственности и Белорусского инновационного фонда. Белинфонд также представляет разработки победителей и призеров Республиканского конкурса инновационных проектов. Помимо этого, на стенде можно увидеть интеллектуального промышленного робота, основными функциями которого являются упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, паллетизация, депаллетизация, перемещение объектов, обслуживание станков, сварка. Подавляющее большинство экспонатов, представленных на стенде, являются новыми, они способствуют импортозамещению продукции и обладают высоким коммерческим потенциалом как на национальном, так и на международном рынках. Перспективные стартапы в области ИКТ показывают на своих стендах резиденты Минского городского и Брестского технопарков.