Российских кикбоксеров не допустили к ЧЕ по решению властей Молдавии

«По мнению некоторых молдавских чиновников, участие российских и белорусских спортсменов в спортивном состязании способно поставить под угрозу суверенитет целого государства. Выходит, они опасаются того, что у жителей Кишинева спадет с глаз пелена лжи о России и Беларуси при виде наших открытых, сильных, знающих понятие чести и справедливости и несущих собой традиционные ценности спортсменов. WKF оповестила Федерацию кикбоксинга России о невозможности участия наших спортсменов в предстоящем чемпионате в устной форме», — отметили в пресс-службе.
Также в российской федерации отметили, что ждут официального заявления со стороны WKF.
Чемпионат Европы должен пройти в Кишиневе с 22 по 29 июня. WKF ранее допустила россиян до участия в соревнованиях с государственной символикой.
В пятницу министерство образования и исследований Молдавии опубликовало на своей странице в Facebook* заявление, в котором осудило решение WKF допустить россиян и белорусов со своей символикой, «несмотря на международные санкции». Также ведомство подчеркнуло, что оно не давало разрешения на проведение чемпионата Европы по кикбоксингу на своей территории. По мнению министерства такой турнир «противоречит общественным интересам и демократическим принципам».
*Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.