Российских кикбоксеров не допустили к ЧЕ по решению властей Молдавии

В пятницу министерство образования и исследований Молдавии опубликовало на своей странице в Facebook* заявление, в котором осудило решение WKF допустить россиян и белорусов со своей символикой, «несмотря на международные санкции». Также ведомство подчеркнуло, что оно не давало разрешения на проведение чемпионата Европы по кикбоксингу на своей территории. По мнению министерства такой турнир «противоречит общественным интересам и демократическим принципам».