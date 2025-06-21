Ричмонд
+30°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная парочка занялась сексом возле детской площадки

В Алма-Ате пьяная парочка занялась сексом среди бела дня на улице Северное кольцо возле детской площадки.

В Алма-Ате пьяная парочка занялась сексом среди бела дня на улице Северное кольцо возле детской площадки. Об этом пишут местные СМИ.

По словам свидетелей, пара находилась в сильном алкогольном опьянении и игнорировала замечания прохожих. Один из очевидцев заснял происходящее на видео и опубликовал его в соцсетях.

Полиция задержала нарушителей. В департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что обоих привлекли к ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде и мелкое хулиганство.

Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Читайте также: «Полицейские остались без работы из-за сексуальных утех в служебной машине».