Пьяная парочка занялась сексом возле детской площадки

В Алма-Ате пьяная парочка занялась сексом среди бела дня на улице Северное кольцо возле детской площадки. Об этом пишут местные СМИ.
По словам свидетелей, пара находилась в сильном алкогольном опьянении и игнорировала замечания прохожих. Один из очевидцев заснял происходящее на видео и опубликовал его в соцсетях.
Полиция задержала нарушителей. В департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что обоих привлекли к ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде и мелкое хулиганство.
Материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
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