Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом омской чиновницы Фроловой

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом омской чиновницы Татьяны Фроловой. Она обвиняется по уголовному делу о неправомерной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в Омске. Речь о ЖК «Мирапорт» на улице Пригородной. Недавно бывшую чиновницу омской мэрии выпустили из-под домашнего ареста, что сильно возмутило общественность.
Свое несогласие с изменением меры пресечения для омской чиновницы общественность выразила в социальных сетях. Это в том числе и жители домов, расположенных вблизи места, где должен был появиться ЖК «Мирапорт». Фролова еще в декабре 2023 года выдала разрешение на строительство зданий ООО «Причал-55» на территории, не предназначенной для жилой застройки. В результате чего пострадали близлежащие дома: образовались трещины в стенах, нарушилась целостность трубопроводов, а помещения оказались затоплены канализационными стоками.
Чиновнице было предъявлено обвинение по уголовному делу о неправомерных действиях при возведении жилого комплекса. Бывшему заместителю директора департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии Татьяне Фроловой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако Омский областной суд недавно принял неожиданное решение об его отмене. Общественность увидела в этом коррупционную составляющую.
В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Омской области Виталия Батищева доклад о проведенных следственных действиях по делу.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «КП Омск» сообщала о том, что Фролову освободили из-под домашнего ареста.