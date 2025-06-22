Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом омской чиновницы Фроловой

Свое несогласие с изменением меры пресечения для омской чиновницы общественность выразила в социальных сетях. Это в том числе и жители домов, расположенных вблизи места, где должен был появиться ЖК «Мирапорт». Фролова еще в декабре 2023 года выдала разрешение на строительство зданий ООО «Причал-55» на территории, не предназначенной для жилой застройки. В результате чего пострадали близлежащие дома: образовались трещины в стенах, нарушилась целостность трубопроводов, а помещения оказались затоплены канализационными стоками.