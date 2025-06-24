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Ежедневный автобусный рейс Ростов — Мариуполь возобновят с июля

На автовокзале «Центральный» вернули в расписание рейсы Ростов — Мариуполь.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2025 года вновь откроют ежедневный автобусный рейс Ростов-на-Дону — Мариуполь, сообщает пресс-служба автовокзала «Центральный».

Отправление из донской столицы будут выполнять в 21 час, прибытие в конечную точку маршрута в час ночи. Выезд в обратном направлении планируется в 6:30, к 10:30 автобусы должны приезжать в Ростов.

Пассажирам обещают качественный сервис, а также большие современные автобусы с кондиционерами и мягкими сидениями. За рулем будут находиться опытные водители.

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