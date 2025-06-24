«Макбет в чужой земле». В Перми показали перформанс по мотивам Шекспира

«Макбет в чужой земле» — это и переосмысление классики, и акт современного трагического мышления, где человек больше не герой, а сбившаяся с ритма нота в великой симфонии природы. София Хилл не играет Макбета — она вживляется в его страх и делает этот страх заразительным.