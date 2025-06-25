В Омске осужденные получили аттестаты об образовании

В Омских колониях прошли торжественные церемония вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании осужденным. Мероприятия состоялись в исправительных колониях № 6 и № 7 УФСИН России по Омской области.
В ИК-6 аттестаты были вручены в одном из классов средней общеобразовательной школы № 1. Преподаватели торжественно вручили осужденным документы об основном общем и среднем общем образовании.
«Полученные знания станут основой для успешной социальной адаптации и возвращения в общество в качестве полноценных граждан», — отметил директор учебного заведения Андрей Ледовских.
В ИК-7 церемония завершения учебного года прошла в формате праздничного концерта в культурно-досуговом центре учреждения. Педагоги и администрация поздравили выпускников с успешным окончанием учебы.