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В Омске осужденные получили аттестаты об образовании

Церемонии прошли, как и положено, в торжественной обстановке.

Источник: Комсомольская правда

В Омских колониях прошли торжественные церемония вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании осужденным. Мероприятия состоялись в исправительных колониях № 6 и № 7 УФСИН России по Омской области.

В ИК-6 аттестаты были вручены в одном из классов средней общеобразовательной школы № 1. Преподаватели торжественно вручили осужденным документы об основном общем и среднем общем образовании.

«Полученные знания станут основой для успешной социальной адаптации и возвращения в общество в качестве полноценных граждан», — отметил директор учебного заведения Андрей Ледовских.

В ИК-7 церемония завершения учебного года прошла в формате праздничного концерта в культурно-досуговом центре учреждения. Педагоги и администрация поздравили выпускников с успешным окончанием учебы.