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В Металлургическом районе Челябинска отключат воду почти в 40 домах

В Металлургическом районе Челябинска отключат воду почти в 40 домах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Сообщается, что это связано с проведением плановых ремонтных работ на насосной станции.

Планируется начать работы в 9:00 и закончить в 16:00 1 июля.

Воды не будет в многоквартирных домах по улицам Сталеваров, Пекинская, Винницкая, Молодежная, Аносова, Хлебозаводская и Талалихина.

Адреса, где не будет воды во вторник:

— Улица Сталеваров, 93, 41, 43, 47, 47-А, 49, 49-А;

— Улица Пекинская, 10;

— Улица Винницкая, 4, 4-А, 7;

— Улица Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 18, 18-А, 18-Б, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

— Улица Аносова, 4, 6;

— Улица Хлебозаводская, 1, 2, 4, 6;

— Улица Талалихина, 17, 19.