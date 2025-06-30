В Металлургическом районе Челябинска отключат воду почти в 40 домах

Сообщается, что это связано с проведением плановых ремонтных работ на насосной станции.
Планируется начать работы в 9:00 и закончить в 16:00 1 июля.
Воды не будет в многоквартирных домах по улицам Сталеваров, Пекинская, Винницкая, Молодежная, Аносова, Хлебозаводская и Талалихина.
Адреса, где не будет воды во вторник:
— Улица Сталеваров, 93, 41, 43, 47, 47-А, 49, 49-А;
— Улица Пекинская, 10;
— Улица Винницкая, 4, 4-А, 7;
— Улица Молодежная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 18, 18-А, 18-Б, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
— Улица Аносова, 4, 6;
— Улица Хлебозаводская, 1, 2, 4, 6;
— Улица Талалихина, 17, 19.