Скончался профессор Пермского политеха

Господин Севастьянов родился в 1946 году в Курске, окончил Пермский Политех, где и остался работать на кафедре «Машиностроение». В 1985 году он защитил кандидатскую диссертацию, с 1997 по 1990 годы был заместителем декана аэрокосмического факультета, позже заведовал кафедрой «Двигатели летательных аппаратов». В 1997 году Валерий Севастьянов защитил докторскую диссертацию, в 2004 году ему было присвоено звание профессора.