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Скончался профессор Пермского политеха

В Перми ушел из жизни доктор технических наук, профессор ПНИПУ Валерий Севастьянов, сообщает пресс-служба вуза.

Источник: Коммерсантъ

Господин Севастьянов родился в 1946 году в Курске, окончил Пермский Политех, где и остался работать на кафедре «Машиностроение». В 1985 году он защитил кандидатскую диссертацию, с 1997 по 1990 годы был заместителем декана аэрокосмического факультета, позже заведовал кафедрой «Двигатели летательных аппаратов». В 1997 году Валерий Севастьянов защитил докторскую диссертацию, в 2004 году ему было присвоено звание профессора.

Господин Севастьянов — автор 83 научных работ, соавтор четырех монографий, двух патентов и пяти изобретений, обладатель серебряных медалей международных выставок в Брюсселе и Сеуле.