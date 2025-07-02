Константин Шестаков: «Владивосток никогда не стоит на месте и меняется в духе времени»

Конечно, со временем наш общий дом станет еще более современным и красивым. Мы уже сегодня видим эти изменения и, безусловно, это заслуга каждого, кто вкладывает душу в развитие родного города. Ведь все эти достижения — результат труда поколений владивостокцев — людей верных и трудолюбивых, с недюжинными талантами, выдержкой и внутренней силой.