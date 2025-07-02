Константин Шестаков: «Владивосток никогда не стоит на месте и меняется в духе времени»

Дорогие друзья!
Владивосток — удивительный город с уникальной историей, сильным характером и открытым взглядом в будущее. Основанный как военный форпост на краю России, он стал мощным экономическим, научным и культурным центром Дальнего Востока, воротами в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, домом и дорогой сердцу Родиной для многих.
За 165 лет Владивосток прошел путь от небольшой крепости до регионального центра, где располагается один из крупнейших морских портов Дальневосточного бассейна, главная база Тихоокеанского флота, крупнейший научно-образовательный центр Дальнего Востока. Сегодня наш город является центром международного сотрудничества и туризма восточной России. Местом, где гармонично перекликаются разные культуры, которые являются неотъемлемой частью прошлого, настоящего и будущего Дальнего Востока.
Владивосток никогда не стоит на месте и меняется в духе времени: здесь строятся новые дороги, благоустраиваются общественные пространства, развивается сфера предпринимательства.
Конечно, со временем наш общий дом станет еще более современным и красивым. Мы уже сегодня видим эти изменения и, безусловно, это заслуга каждого, кто вкладывает душу в развитие родного города. Ведь все эти достижения — результат труда поколений владивостокцев — людей верных и трудолюбивых, с недюжинными талантами, выдержкой и внутренней силой.
Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам труда и вооруженных сил, строителям, инженерам, педагогам, врачам, предпринимателям, волонтерам, деятелям культуры и искусства, активной молодежи, многодетным семьям, а также нашим ребятам — воинам специальной военной операции, которые всеми силами защищают свободу и независимость всей нашей страны в эти дни. Ваш труд и усилия — это надежда и опора Владивостока.
Сохраняя уважение к истории, мы вместе создаем новые традиции и делаем нашу Дальневосточную столицу такой удивительной и прекрасной. Ведь сердце Владивостока — это, несомненно, его жители.
Желаю каждому крепкого здоровья, семейного и финансового благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
А нашему любимому городу — процветания, динамичного развития и самого светлого будущего.
С праздником!
С Днем рождения, Владивосток!