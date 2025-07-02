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В Ростове-на-Дону 2 июля ожидается небольшой дождь

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове в среду, 2 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 2 июля ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В среду, 2 июля, утром в городе ожидается солнечная погода, а температура воздуха составит +15…+22 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +25. В городе ожидается облачная погода. Вечером в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит до +20 градусов. Поэтому перед выходом на улицу стоит захватить с собой зонтики.

Ветер ожидается до 12 метров в секунду.

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