В Ростове-на-Дону 2 июля ожидается небольшой дождь

В среду, 2 июля, утром в городе ожидается солнечная погода, а температура воздуха составит +15…+22 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +25. В городе ожидается облачная погода. Вечером в Ростове-на-Дону пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит до +20 градусов. Поэтому перед выходом на улицу стоит захватить с собой зонтики.