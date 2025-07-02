Геном древнего египтянина рассказал о его предках из Месопотамии

При этом исследователи обнаружили, что небольшая, но значимая часть генома этого древнего египтянина была унаследована им от выходцев из Месопотамии, «плодородного полумесяца», где в ту же эру существовало большое число шумерских городов-государств, таких как Урук, Аккад и других очагов цивилизации. Это говорит о том, что египетская и шумерская древние цивилизации контактировали на протяжении почти всего времени их существования, подытожили исследователи.