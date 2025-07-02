Геном древнего египтянина рассказал о его предках из Месопотамии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Европейские палеогенетики впервые полностью расшифровали геном древнего египтянина, жившего в эру правления третьей и четвертой династии Древнего Царства, когда были сооружены первые и самые крупные пирамиды. Расшифровка его генома указала на наличие активных контактов между древними египтянами и народами ближневосточного «плодородного полумесяца», пишут исследователи в статье в научном журнале Nature.
«Полученные нами данные указывают на то, что примерно 80% генома было унаследовано этим человеком от местных автохтонных неолитических народов, а остальные 20% были связаны с ближневосточным “плодородным полумесяцем”. Это говорит о том, что эти два древних центра цивилизации обменивались друг с другом не только культурными ценностями, но и генами», — сообщила журналистам научный сотрудник Ливерпульского университета имени Джона Мурса (Великобритания) Аделина Джейкобс на онлайн пресс-брифинге.
Исследователи пришли к такому выводу при изучении останков пожилого египтянина, умершего в возрасте от 45 до 65 лет. Его останки были найдены британскими археологами в скальном некрополе Бени-Хасан в 1902—1904 гг. и впоследствии переданы в музей одного из британских археологических институтов. Как отметила исследователь, кости и зубы этого пожилого человека хранились внутри керамического сосуда, что было крайне нетипично для того времени.
Это обеспечило высокую сохранность обрывков ДНК в этих останках и позволило палеогенетикам впервые полностью прочитать весь геном современника самых могущественных фараонов Египта, а также максимально точно измерить возраст этих останков, определить их происхождение, выяснить профессию египтянина, а также реконструировать его внешность. Исследования показали, что мужчина из Бени-Хасан был гончаром невысокого роста с проблемными суставами, который жил в 2855−2570 гг. до нашей эры, в эпоху правления III и IV династий.
Анализ структуры его генома и изотопный анализ указывают на то, что этот египтянин родился и жил на территории Древнего Египта, причем большинство его предков составляли представители народов, живших на севере Африки с эпохи неолита. Это подтверждает популярную гипотезу о том, что древнеегипетская цивилизация была создана в основном местными народами, а не заместившими их мигрантами из Анатолии или Ближнего Востока.
При этом исследователи обнаружили, что небольшая, но значимая часть генома этого древнего египтянина была унаследована им от выходцев из Месопотамии, «плодородного полумесяца», где в ту же эру существовало большое число шумерских городов-государств, таких как Урук, Аккад и других очагов цивилизации. Это говорит о том, что египетская и шумерская древние цивилизации контактировали на протяжении почти всего времени их существования, подытожили исследователи.