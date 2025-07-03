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161 экзаменационную работу по ЕГЭ в Ростовской области оценили в 100 баллов

В Ростовской области сообщили итоги ЕГЭ с учетом резервных сроков основного периода.

Источник: Комсомольская правда

Выпускники Ростовской области узнали результаты ЕГЭ по предметам, которые сдавали в резервные сроки основного периода. Теперь статистика по итогам экзаменов обновилась, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

— 100 баллов набрали еще десять участников. Сейчас в области 161 работа оценена на максимальный балл, у десяти ребят двойные высшие результаты, трое — трехсотбалльники, — уточняют в министерстве.

Добавим, дополнительные дни пересдач назначили на 3 и 4 июля. Действительным будет только новый результат, предыдущий аннулируется.

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