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В Центробанке планируют ограничить работу карт с истёкшим сроком действия

В Центробанке России рассматривают идею ограничить использование платёжных карт, у которых закончился срок действия. Об этом сообщила Алла Бакина, директор департамента национальной платёжной системы, на Финансовом конгрессе.

Источник: Life.ru

Она отметила, что раньше было принято решение продлить срок действия карт, чтобы люди могли ими пользоваться дольше. Однако теперь банки начинают заменять карты с истёкшим сроком, и таких карт становится меньше.

Бакина объяснила, что срок действия карты помогает бороться с мошенничеством. Поэтому Центробанк хочет установить ограничения на этот срок. Она добавила, что банки будут заранее уведомлены о новых правилах, чтобы успеть завершить использование старых карт.

«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который, в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — добавила Бакина.

Ранее эксперт Алексей Лоссан пояснил, что для снижения риска потерь от действий мошенников следует держать на карте минимальную сумму денег. По его словам, мошенники обычно не осведомлены о точном балансе карты, но, получив доступ, они стремятся вывести все доступные средства, независимо от их размера.