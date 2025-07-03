В Центробанке планируют ограничить работу карт с истёкшим сроком действия

Она отметила, что раньше было принято решение продлить срок действия карт, чтобы люди могли ими пользоваться дольше. Однако теперь банки начинают заменять карты с истёкшим сроком, и таких карт становится меньше.
Бакина объяснила, что срок действия карты помогает бороться с мошенничеством. Поэтому Центробанк хочет установить ограничения на этот срок. Она добавила, что банки будут заранее уведомлены о новых правилах, чтобы успеть завершить использование старых карт.
«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который, в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — добавила Бакина.
Ранее эксперт Алексей Лоссан пояснил, что для снижения риска потерь от действий мошенников следует держать на карте минимальную сумму денег. По его словам, мошенники обычно не осведомлены о точном балансе карты, но, получив доступ, они стремятся вывести все доступные средства, независимо от их размера.