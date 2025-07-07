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У Крымского моста со стороны Кубани скопилась очередь почти из 1000 машин

Время ожидания составляет около 3 часов.

Источник: Аргументы и факты

Очередь из 950 автомобилей наблюдается возле Крымского моста со стороны станицы Тамань (Краснодарский край). Об этом сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Информация представлена по состоянию на 07:00. Как отмечается, время ожидания составляет около 3 часов.

«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — добавляется в публикации.

На днях, 30 июня, на мосту тоже наблюдалась большая очередь — почти из 1300 машин. Проезда со стороны Тамани ожидали 946 авто, а со стороны Керчи — 352.