У Крымского моста со стороны Кубани скопилась очередь почти из 1000 машин

Очередь из 950 автомобилей наблюдается возле Крымского моста со стороны станицы Тамань (Краснодарский край). Об этом сообщается в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Информация представлена по состоянию на 07:00. Как отмечается, время ожидания составляет около 3 часов.
«Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — добавляется в публикации.
На днях, 30 июня, на мосту тоже наблюдалась большая очередь — почти из 1300 машин. Проезда со стороны Тамани ожидали 946 авто, а со стороны Керчи — 352.