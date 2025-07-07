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Какая погода будет в Казахстане 8 июля

АЛМАТЫ, 7 июл — Sputnik. Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, востоке, юго-востоке республики, прогнозируются дожди с грозами, на востоке страны — сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на востоке — шквал.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 757 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.kz

В Мангыстауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской областях, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем сильная жара в Атырауской, Алматинской области 35 градусов, на западе Туркестанской области 40 градусов, на востоке, севере Жетысуской области 35−37 градусов.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем порывистый ветер. Температура днем +22+24, ночью +14+16.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Температура днем +28+30, ночью +21+23.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Температура днем +34+36, ночью +21+23.