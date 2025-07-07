Какая погода будет в Казахстане 8 июля

В Мангыстауской, Атырауской, на юге, востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, в центре Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской областях, на севере, западе, в центре Алматинской области, на западе, юге, востоке Карагандинской области области Ұлытау, в центре Актюбинской, на северо-западе Мангыстауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем сильная жара в Атырауской, Алматинской области 35 градусов, на западе Туркестанской области 40 градусов, на востоке, севере Жетысуской области 35−37 градусов.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем порывистый ветер. Температура днем +22+24, ночью +14+16.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Температура днем +28+30, ночью +21+23.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Температура днем +34+36, ночью +21+23.