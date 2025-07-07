Какая погода будет в Казахстане 8 июля

АЛМАТЫ, 7 июл — Sputnik. Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, на севере, востоке, юго-востоке республики, прогнозируются дожди с грозами, на востоке страны — сильный дождь, в дневные часы возможно выпадение града. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на востоке — шквал.