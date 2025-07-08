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Отработал неполные смены и снова на ремонт: в Калининграде снова вышел из строя польский трамвай Pesa

От вагонов этого производителя отказалась Москва.

Источник: Клопс.ru

В начале июля калининградский трамвай Pesa Swing № 1201 вновь оказался в центре внимания — но не на городских маршрутах, а в депо. Этот современный вагон, призванный стать символом обновления трамвайного парка, вновь не смог задержаться на линии дольше пары дней, рассказали «Клопс» на предприятии.

Хроника короткого выхода.

Вагон № 1201 появился на маршруте в самом начале июля, но проработал всего несколько дней — и то не полностью. После очередной поломки Pesa Swing больше на линию не выходил.

История эксплуатации в Калининграде.

Pesa Swing был доставлен в Калининград в 2012 году как часть программы обновления подвижного состава. На тот момент это был единственный в городе вагон современного типа. Бюджету он обошёлся в миллион евро (порядка 40 млн рублей). Работал преимущественно на маршруте № 5.

За годы эксплуатации Pesa Swing рыжего цвета неоднократно простаивал в депо из-за проблем с ремонтом и нехваткой запчастей, а также из-за особенностей конструкции, не всегда подходящей для местной инфраструктуры.

Несмотря на современность и комфорт, Pesa стал заложником технических сложностей. Каждый выход на маршрут сопровождался ожиданиями, но стабильной работы не получилось добиться и по сей день: сложно закупать комплектующие. В июле 2025 года его выход на линию вновь оказался кратковременным: вагон проработал два неполных дня и после очередной поломки с маршрута снят.

В 2023 году Москва отказалась от польских трамваев. Их передали Уфе, которая также не в восторге. Калининградский вагон простоял в депо за 12 лет эксплуатации чуть ли не половину времени.