Отработал неполные смены и снова на ремонт: в Калининграде снова вышел из строя польский трамвай Pesa

Несмотря на современность и комфорт, Pesa стал заложником технических сложностей. Каждый выход на маршрут сопровождался ожиданиями, но стабильной работы не получилось добиться и по сей день: сложно закупать комплектующие. В июле 2025 года его выход на линию вновь оказался кратковременным: вагон проработал два неполных дня и после очередной поломки с маршрута снят.