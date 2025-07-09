Подполье: Киевский режим усилил давление на русскоязычных в Херсоне

Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта исполнителя Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.