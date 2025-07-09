Скончался композитор Поклад, написавший музыку к мультфильмам «Казаки»

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в городе Бишкек. После завершения Великой Отечественной войны его семья вернулась на территорию Украинской ССР. За свою карьеру он написал свыше 150 песен, а также музыку для фильмов, мультсериалов и мюзиклов.