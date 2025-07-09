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Скончался композитор Поклад, написавший музыку к мультфильмам «Казаки»

Композитор Игорь Поклад умер в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

Известный советский композитор Игорь Поклад, написавший музыку к мультфильмам «Казаки», скончался в возрасте 83 лет. Об этом в социальных сетях рассказала его жена Светлана.

«Вот и все. Любила, люблю и буду любить. Помолитесь за Игоря Дмитриевича, пожалуйста. За его бессмертную душу», — написала она.

Как сообщают украинские новостные агентства, кончина композитора наступила после продолжительной болезни. Последние дни жизни Поклад провел в своем доме в поселке Ворзель в Киевской области.

Игорь Поклад родился 10 декабря 1941 года в городе Бишкек. После завершения Великой Отечественной войны его семья вернулась на территорию Украинской ССР. За свою карьеру он написал свыше 150 песен, а также музыку для фильмов, мультсериалов и мюзиклов.

Ранее сообщалось о смерти главного режиссера калужского ТЮЗа Михаила Визгова.