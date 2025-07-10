Не смогли пережить разлуку: супруга Альберта Харичкина умерла вслед за мужем, с которым они прожили вместе 67 лет

Еще одна беда пришла в семью волгоградского вице-губернатора Евгения Харичкина: через месяц после смерти отца Альберта Харичкина он потерял и маму. С педагогом Ириной Харичкиной прощаются сегодня в ритуальном комплексе «Память» в Волгограде. Вместе с мужем они прожили 67 лет и не смогли вынести разлуку.