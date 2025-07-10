Омский ТЮЗ откроется после ремонта уже в этом году

Названы новые сроки открытия Омского ТЮЗа после затянувшегося ремонта. Как сообщили в театре, учреждение Мельпомены может распахнуть свои двери уже в этом году.
О скорых сроках завершения ремонта театр сообщил в комментариях под одним из постов в своей официальной группе «ВКонтакте». Вопрос об открытии театра задали преданные поклонники.
«Открытие нашего здания после ремонта планируется в 2025 году. Мы обязательно сообщим об этом радостном событии заранее. Следите за нашими новостями», — ответили в ТЮЗе.
Напомним, сроки завершения ремонтных работ Омкого ТЮЗА неоднократно сдвигались. Сначала его планировали завершить в 2023 году, затем до 31 августа 2024 года, потом до декабря прошлого. Стоимость ремонтных работ также неоднократно увеличивалась. Изначально она составляла 463,5 миллиона рублей, потом дополнительно было выделено 110 миллионов рублей, а затем цена подскочила еще на 26%.