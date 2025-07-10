Омский ТЮЗ откроется после ремонта уже в этом году

Напомним, сроки завершения ремонтных работ Омкого ТЮЗА неоднократно сдвигались. Сначала его планировали завершить в 2023 году, затем до 31 августа 2024 года, потом до декабря прошлого. Стоимость ремонтных работ также неоднократно увеличивалась. Изначально она составляла 463,5 миллиона рублей, потом дополнительно было выделено 110 миллионов рублей, а затем цена подскочила еще на 26%.