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Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего на курском пляже ребенка

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу Курска, проходит лечение в московском НИИ им.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу Курска, проходит лечение в московском НИИ им. Склифосовского.

По словам Хинштейна, женщина находится в тяжелом состоянии и испытывает трудности с передвижением. Глава региона уже выразил ей соболезнования по телефону в связи с гибелью сына.

«Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно», — подчеркнул Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что прапорщика Росгвардии Гаврилова посмертно наградят за спасение людей на курском пляже.

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