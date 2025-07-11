Хинштейн рассказал о состоянии матери погибшего на курском пляже ребенка

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мать пятилетнего мальчика, погибшего при ударе ВСУ по городскому пляжу Курска, проходит лечение в московском НИИ им. Склифосовского.
По словам Хинштейна, женщина находится в тяжелом состоянии и испытывает трудности с передвижением. Глава региона уже выразил ей соболезнования по телефону в связи с гибелью сына.
«Полина сейчас в НИИ им. Склифосовского. Состояние тяжелое, передвигаться ей трудно», — подчеркнул Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что прапорщика Росгвардии Гаврилова посмертно наградят за спасение людей на курском пляже.