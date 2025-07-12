Дамбу размыло на мусорном полигоне под Самарой

В Самарской области размыло дамбу технологического водоема на мусорном полигоне «Преображенка». Инцидент произошел накануне, отметили в региональном министерстве природных ресурсов.
Власти назвали размытие частичным и незначительным. По данным ведомства, ЧП оперативно устранили, вода не успела распространиться, угрозы загрязнения нет.
Руководителя предприятия уволили. Водоем и территорию вокруг него включили в план рекультивации. Последняя стартует после вывода полигона из эксплуатации в конце 2025 — начале 2026 года.