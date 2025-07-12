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Дамбу размыло на мусорном полигоне под Самарой

ЧП быстро устранили.

Источник: Аргументы и факты

В Самарской области размыло дамбу технологического водоема на мусорном полигоне «Преображенка». Инцидент произошел накануне, отметили в региональном министерстве природных ресурсов.

Власти назвали размытие частичным и незначительным. По данным ведомства, ЧП оперативно устранили, вода не успела распространиться, угрозы загрязнения нет.

Руководителя предприятия уволили. Водоем и территорию вокруг него включили в план рекультивации. Последняя стартует после вывода полигона из эксплуатации в конце 2025 — начале 2026 года.