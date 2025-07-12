Эксперт Андрианкова раскрыла 4 уголка России, где лето превратится в приключение

Июль в Самаре — это когда кондиционер уже не спасает, а шторы на окнах горят от солнца.
Но выход есть: можно просто собрать чемодан и улететь туда, где природа не знает слова «жара», а люди — слова «пробка».
Ксения Андрианкова, эксперт по путешествиям, делится идеями для тех, кто мечтает о прохладе, свежести и местах, где туристов меньше, чем пассажиров маршрутки в час пик.
Начнём с настоящего дикого экстрима — Шантарские острова в Охотском море. Там, где карты заканчиваются, а интернет давно потерялся, вас встретит китовое шоу в открытом пространстве.
Собраться непросто? Да. Зато вы точно будете первыми среди друзей, кто сфоткается с медведем или расскажет, что такое настоящий морской бриз — не из флакона, а прямиком с океана.
Если хочется высоты (в прямом и переносном смысле), отправляйтесь на плато Путорана в Красноярский край.
Там, где водопады выше дома, а до цивилизации так далеко, что даже мысли начинают думать сами. Сюда добираются на вертолёте, катере или вообще на снегоходе зимой.
В общем, для смелых и решительных. Об этом рассказал портал samaraonline24.ru.
А если вам по душе степь, но не сухая и серая, а живая и цветущая — добро пожаловать в Калмыкию.
Здесь можно увидеть сайгаков, попить целебную воду из горячих источников и понять, что степь — это не скучно. Особенно если рядом буддийский храм и пироги с местной рыбой.
И напоследок — Бурятия, которую почему-то всё ещё путают с Иркутской областью. А зря! Целебные ключи, буддийские обители, вкуснейшая кухня и Байкал, который здесь какой-то особенный — совсем не тот, что в Иркутске.
К тому же билеты в Улан-Удэ часто дешевле, чем в Иркутск, а удивлений — больше. Так что почему бы и нет?
Так что, если ваш внутренний странник уже трепещет крыльями — не сидите дома. Отправляйтесь туда, где природа громче, чем голос соседа за стенкой.
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