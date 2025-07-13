Астроном Киселев предупредил об опасности роста вспышек на Солнце

«Когда Солнце выбрасывает такие вспышки, оно излучает огромное количество энергии, преимущественно в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, но для жителей Земли на поверхности прямой угрозы эти излучения не представляют, поскольку атмосфера и магнитное поле поглощают их. Однако эти высокоэнергетические потоки поглощаются в верхних слоях атмосферы — ионосфере, это приводит к её ионизации и нагреву, что может привести к перебоям в работе спутников и негативно повлиять на работу систем GPS», — объяснил он.