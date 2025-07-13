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Астроном Киселев предупредил об опасности роста вспышек на Солнце

За период с 11 по 12 июля на Солнце произошло 17 вспышек.

Источник: Аргументы и факты

Рост вспышечной активности на Солнце может негативно повлиять на работу спутников и систем GPS, рассказал aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«Когда Солнце выбрасывает такие вспышки, оно излучает огромное количество энергии, преимущественно в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, но для жителей Земли на поверхности прямой угрозы эти излучения не представляют, поскольку атмосфера и магнитное поле поглощают их. Однако эти высокоэнергетические потоки поглощаются в верхних слоях атмосферы — ионосфере, это приводит к её ионизации и нагреву, что может привести к перебоям в работе спутников и негативно повлиять на работу систем GPS», — объяснил он.

Астроном отметил, что рост вспышечной активности спровоцировал слабую магнитную бурю, которая началась на Земле вечером 12 июля. Геомагнитные колебания могут вызывать сбои в работе электронных приборов, нарушать спутниковую связь.

«У метеозависимых людей в периоды сильных магнитных бурь наблюдаются головные боли, мигрени, головокружение, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, общая слабость и нарушения сна», — сказал Киселев.

Ранее астроном Киселев рассказал о летящем к Земле загадочном межзвездном объекте.