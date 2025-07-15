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Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года

14 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о новых пешеходных мостах столицы.

Источник: Агентство «Москва»

В рамках реализации стратегии развития Москвы город активно формирует сеть новых удобных пешеходных маршрутов, в том числе соединяющих районы, расположенные по разные стороны Яузы и Москвы-реки.

— Из 39 мостов, возведенных в городе с 2011 года (не считая железнодорожные), пять велопешеходных: два — через Яузу, один — в Нагатинском Затоне, один — через реку Цыганку в ТиНАО и еще один — через Водоотводный канал, — поделился мэр.

В планах до 2027 года — строительство еще нескольких пешеходных мостов. Один из них, уточнил Сергей Собянин, пройдет под Малым мостом и продлит прогулочный маршрут от Балчуга к Болотной площади.

— Еще два велопешеходных моста появятся во Мневниковской пойме, — сообщил он. — Первый, длиной 222 метра, свяжет Мневниковскую пойму с Островной улицей в Крылатском. По нему будет удобно добираться до Гребного канала. Рядом появится набережная со спусками к воде, цветниками, детскими и спортивными площадками.

Длина второго моста составит 200 метров без учета подходов. Он свяжет Мневниковскую пойму с парком «Фили».

— Таким образом мы создадим единый прогулочный маршрут из Крылатского в парк «Фили», — пояснил мэр, добавив, что пешеходные мосты сближают людей. — И буквально с первых дней своего существования мосты становятся неотъемлемой частью архитектурного облика Москвы, превращая обычные прогулки в увлекательное путешествие.

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