Собянин рассказал, какие пешеходные мосты построят в Москве до 2027 года

— Из 39 мостов, возведенных в городе с 2011 года (не считая железнодорожные), пять велопешеходных: два — через Яузу, один — в Нагатинском Затоне, один — через реку Цыганку в ТиНАО и еще один — через Водоотводный канал, — поделился мэр.