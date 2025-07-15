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Жители Казани наблюдали закат в цветах российского триколора

Небо над Казанью приобрело расцветку российского флага вечером 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

Необычное явление наблюдали вечером 14 июля жители Казани. На закате небо приобрело расцветку российского флага. Белая, синяя и ярко-алая полосы расположились таким образом, словно над городом развевался огромный триколор. Небесный флаг жители Казани сняли на фото и видео и выложили в сеть.

Ранее жители Краснодара увидели в небе «знак свыше» в форме буквы Z. Видео с необычным знамением здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что вечером 5 июня в небе над казахстанской столицей, городом Астаной, были замечены неизвестные светящиеся объекты. Они напоминали салют, однако никаких звуков не было слышно.

Напомним, в марте необычные спирали, напоминающие закручивающуюся галактику, видели жители Калининграда, Ростова-на-Дону и других областей. При этом то же явление наблюдают и в Европе.

А вот какое необычно яркое облако, похожее на оперение павлина, заметили в небе над Ростовом.