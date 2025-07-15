В США ищут украденные у певицы Бейонсе диски с неизданной музыкой

Два чемодана, в которых находились жёсткие диски с неизданной музыкой, украли злоумышленники у певицы Бейонсе. Об этом информирует телеканал ABC.
«Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений, из транспортного средства в Атланте», — сказано в сюжете. При этом телеканал ссылается на релиз, выпущенный полицией города Атланта (штат Джорджия, США).
Атланта — один из пунктов турне, которое звезда совершает по Соединенным Штатам.
Напомним, Бейонсе получила премию «Грэмми» 2025 года в номинации «Альбом года» и стала первой темнокожей женщиной, удостоенной этой награды.
Тем временем костюм 43-летней Бейонсе на концерте в Вашингтоне стал самым обсуждаемым на этой неделе. Расцветка сценической одежды звезды повторяла российский триколор.
В социальный сетях моментально откликнулись на выбор наряда звездной исполнительницей. «Мы русские, с нами Бейонсе. И это правильный выбор», — отметил один из комментаторов на личной странице артистки.