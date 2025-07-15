В США ищут украденные у певицы Бейонсе диски с неизданной музыкой

«Полиция ищет подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находятся конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений, из транспортного средства в Атланте», — сказано в сюжете. При этом телеканал ссылается на релиз, выпущенный полицией города Атланта (штат Джорджия, США).