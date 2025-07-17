«Возраст — три тысячи лет!»: в центре Омска найдены уникальные артефакты

Пост про уникальные артефакты, найденные археологами в самом центре Омска, появился вчера, 16 июля, в телеграм-канале «Омск LIVE».
Автор поста сообщает о результатах раскопок в сквере Борцов революции. В частности, омскими участниками археологического процесса были найдены: двузубая вилка с костяной резной ручкой (эпоха Петра I), фрагменты крепостной стены, пушечное ядро и предметы кухонной утвари. По утверждению омских ученых, возраст некоторых находок превышает 3000 лет.
В комментариях к новости, один из омичей рассказал интересную историю о найденных белогвардейских беретах. Их, по его словам, обнаружили в земле, вывозимой во время ремонта улицы Ленина в 2015 году.