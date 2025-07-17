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Guardian: Маска попросили уйти из ведущего научного сообщества Великобритании

Более 1,7 тысячи ученых подписали письмо с требованиями лишить Илона Маска членства в Лондонском королевском обществе.

Источник: Комсомольская правда

Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска попросили отказаться от членства в ведущем научном сообществе Великобритании. Об этом сообщает издание Guardian.

Отмечается, что члены Лондонского королевского общества, включая его экс-председателя Пола Нерса, настояли на исключении Маска из общества из-за неспособности миллиардера противостоять политике президента США Дональда Трампа в отношении университетов.

«Если вам кажется, что вы не можете помочь, возможно, вам стоит задуматься, хотите ли вы и дальше быть членом королевского общества», — говорится в обращении Нерса к Маску.

Согласно источнику, более 1,7 тысячи ученых подписали письмо с требованиями лишить Маска членства в ведущем научном сообществе Британии, однако миллиардер продолжает являться его участником.

Ранее KP.RU сообщал, что уход Илона Маска из DOGE спровоцировал кадровый кризис в американском ведомстве. Соратники бизнесмена начали уходить с госслужбы после его увольнения.

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