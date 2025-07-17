У Трампа нашли серьезную болезнь: в Белом доме вынуждены признать очевидное

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявлена хроническая венозная недостаточность. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«В последние недели у президента наблюдалась легкая отечность в нижних конечностях. Обследование выявило хроническую венозную недостаточность — это распространенное состояние у людей старше 70 лет», — сообщила она журналистам.
Левитт подчеркнула, что состояние здоровья Трампа по-прежнему остается отличным, а признаков каких-либо артериальных заболеваний или тромбоза глубоких вен у президента США не наблюдается.
Ранее KP.RU сообщал, что в апреле 2025 года Дональд Трамп прошел первый официальный медицинский осмотр с момента его инаугурации на пост главы США и покушения в июле 2024 года.