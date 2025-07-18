Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 июля

Девам важно определиться с целями и приоритетами, понять, что им на самом деле нужно. Если не сделать этого вовремя, можно потратить силы и время на борьбу за то, без чего можно было бы обойтись. Представители знака могут попасть под чье-то влияние. Не стоит быть слишком доверчивыми — не каждый окружающий сдержит свое слово, даже если обещал поддержку.