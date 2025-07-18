Пробный пуск фонтана провели в Нижнем Новгороде у ДК Орджоникидзе

В сквере у дома культуры имени Серго Орджоникидзе в Московском районе Нижнего Новгорода состоялся пробный запуск нового фонтана. Объект стал частью благоустройства общественного пространства, обновляемого в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».