Второй тоннелепроходческий комплекс купят для ускорения стройки метро в Минске. Об этом сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, передает агентство «Минск-Новости».
Черников отметил, что в столице должное внимание уделяется строительству новых станций метро. Он уточнил, что в конце июня снова был запущен тоннелепроходческий механизированный комплекс «Алеся» для продления Зеленолужской линии. Речь идет про участок от площади Бангалор до станции «Юбилейная площадь».
Зампред обратил внимание, что указанный процесс является небыстрым и затратным во всех смыслах, однако стоит задача, связанная с увеличением темпов строительства в два раза.
— Для этого постепенно принимаются необходимые меры, в том числе до конца 2025-го планируется приобрести второй тоннелепроходческий механизированный комплекс в комплекте с периферийным и оборудованием для выпуска высокоточной тоннельной отделки, — подчеркнул заместитель председателя Мингорисполкома.
Черников добавил, что также дорабатывается концепция (ее намерены завершить до конца 2025 года) четвертой линии метро.
Тем временем мы собрали десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.
Кстати, принципы подвоза к станциям метро изменят в Минске.
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Кроме того, Лукашенко сказал строить метро в Минске в два раза быстрее: «Катастрофически медленно».