Второй тоннелепроходческий комплекс купят для ускорения стройки метро в Минске

Черников отметил, что в столице должное внимание уделяется строительству новых станций метро. Он уточнил, что в конце июня снова был запущен тоннелепроходческий механизированный комплекс «Алеся» для продления Зеленолужской линии. Речь идет про участок от площади Бангалор до станции «Юбилейная площадь».