В Госдуме предложили запретить пропаганду расчеловечивания среди детей

Также стало известно, что фильмы с пропагандой чайлдфри* будут запрещены к показу в России. Теперь прокатные удостоверения не будут выдаваться фильмам, содержащим порнографию, сцены насилия и жестокости, пропаганды нетрадиционных сексуальных предпочтений**, смены пола**, а также отказа от деторождения.