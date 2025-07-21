В Британии отправили «на пенсию» последнюю подлодку класса «Трафальгар»

Королевский военно-морской флот официально вывел из состава подводную лодку HMS Triumph, тем самым завершив многолетнюю службу субмарин класса «Трафальгар». Торжественная церемония прощания с последним представителем этого поколения прошла на базе Девонпорт — месте, где долгие годы базировались эти лодки.
Как подчеркнул капитан Дейв Баррелл, служивший на подобных судах, лодки класса «Трафальгар» стали последними участниками холодной войны.
Подводная лодка HMS Triumph, принятая на вооружение в 1991 году, завершила свою службу после 34 лет в строю. Она была седьмой и последней субмариной одноименного класса, наряду с HMS Trafalgar, Turbulent, Tireless, Torbay, Trenchant и Talent. Изначально созданные для противостояния советским подлодкам, эти корабли со временем были переориентированы на выполнение задач стратегической разведки, участия в спецоперациях и нанесения точечных ударов. HMS Triumph, в частности, принимала участие в боевых действиях, нанося ракетные удары «Томагавк» по целям в Афганистане и Ливии.
Ранее сообщалось, что подводная лодка «Палтус» российского производства уже долгие годы держит в страхе страны Североатлантического альянса. Благодаря своей низкой акустической сигнатуре подлодка может эффективно проводить разведку.