В Британии отправили «на пенсию» последнюю подлодку класса «Трафальгар»

Подводная лодка HMS Triumph, принятая на вооружение в 1991 году, завершила свою службу после 34 лет в строю. Она была седьмой и последней субмариной одноименного класса, наряду с HMS Trafalgar, Turbulent, Tireless, Torbay, Trenchant и Talent. Изначально созданные для противостояния советским подлодкам, эти корабли со временем были переориентированы на выполнение задач стратегической разведки, участия в спецоперациях и нанесения точечных ударов. HMS Triumph, в частности, принимала участие в боевых действиях, нанося ракетные удары «Томагавк» по целям в Афганистане и Ливии.