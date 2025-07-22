В Пермском крае задержали главу Кочевского округа за превышение полномочий

Главу Кочевского округа в Пермском крае задержали по делу о превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
Сообщается, что с апреля 2018 по декабрь 2022 года администрация округа потратила не менее 50 миллионов рублей бюджетных средств региона на приобретение 46 квартир в селе Кочево. Из них 19 уже переданы детям по договорам найма. Однако дома, в которых находятся квартиры, не соответствуют требованиям законодательства и признаны небезопасными. Они имеют серьёзные строительные дефекты и признаки аварийности. Кроме того, следствие установило грубые нарушения конкурсных процедур при закупках.
В СК возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлёкшем существенное нарушение прав граждан.
«Главой и иными должностными лицами из числа работников администрации муниципального округа Пермского края нарушено право граждан из числа детей-сирот на однократное предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда. Глава муниципального образования задержан следователями», — проинформировали в ведомстве.
В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Сейчас готовится ходатайство о заключении его под стражу. Уголовное дело находится на личном контроле у руководителя СУСК по Пермскому краю Дениса Головкина.
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