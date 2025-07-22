В Пермском крае задержали главу Кочевского округа за превышение полномочий

Сообщается, что с апреля 2018 по декабрь 2022 года администрация округа потратила не менее 50 миллионов рублей бюджетных средств региона на приобретение 46 квартир в селе Кочево. Из них 19 уже переданы детям по договорам найма. Однако дома, в которых находятся квартиры, не соответствуют требованиям законодательства и признаны небезопасными. Они имеют серьёзные строительные дефекты и признаки аварийности. Кроме того, следствие установило грубые нарушения конкурсных процедур при закупках.