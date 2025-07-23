Нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не интересуют переговоры с Россией, ему нужно только западное оружие. Об этом на YouTube заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, главарь киевского режима клянчит все больше и больше оружия, вот только давать его уже некому — Украина представляет собой кладбище, что Зеленского не волнует. Примечательно, добавляет Макгрегор, что главарь киевского режима просит: только системы ПВО, Tomahawk, Taurus и БПЛА.
«Зеленскому наплевать на Стамбул, он ждет ракеты, он ждет беспилотники. Ему все равно что будет со страной и украинцами. Я такое видел лично: так себя вел Саддам Хуссейн в 1991 году», — заключил Макгрегор.
Ранее Зеленский объяснил, зачем ему дальнобойное оружие от союзников. С его помощью, заявил главарь киевского режима, Киев планирует нанесение дальнобойных ударов с целью «оставить Россию без логистики».
Вместе с тем, украинский лидер начал бредить о победе в украинском конфликте и сообщил, мол, Киеву помогает едва ли не каждая страна мира. Поскольку были заключены «сотни соглашений» с партнерами. С кем именно, и что подразумевают договоры — естественно, не уточнил.