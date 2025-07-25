Омский «Авангард» распрощался с вратарем Бердиным, так и не сумев его выгодно обменять

Напомним, голкипер за время в составе «ястребов» сыграл всего 11 матчей. В нынешнее межсезонье клуб хотел его выгодно обменять, учитывая наличие сильного первого номера Никиты Серебрякова и собственного молодого воспитанника Андрея Мишурова. А также фактором был большой контракт Бердина — 40 миллионов за будущий сезон.