Омский «Авангард» распрощался с вратарем Бердиным, так и не сумев его выгодно обменять

ХК «Авангард» 25 июля расторг контракт с вратарем Михаил Бердин расторгли по соглашению сторон без выплаты компенсации.
«Мы благодарим Михаила за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры!», — объявили в клубе.
Напомним, голкипер за время в составе «ястребов» сыграл всего 11 матчей. В нынешнее межсезонье клуб хотел его выгодно обменять, учитывая наличие сильного первого номера Никиты Серебрякова и собственного молодого воспитанника Андрея Мишурова. А также фактором был большой контракт Бердина — 40 миллионов за будущий сезон.
В итоге, как видим, никуда обменять Михаила в другой клуб не получилось. Для «расчистки» платежки команды под новые подписания пришлось просто расторгнуть с ним договор.
Ранее «Авангард» разошелся с защитником Алексом Грантом, об этом мы писали. Там клуб также не платил игроку за досрочное расторжение контракта.