Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» распрощался с вратарем Бердиным, так и не сумев его выгодно обменять

Как и с Алексом Грантом, расторжение было по соглашению сторон без компенсации.

Источник: Комсомольская правда

ХК «Авангард» 25 июля расторг контракт с вратарем Михаил Бердин расторгли по соглашению сторон без выплаты компенсации.

«Мы благодарим Михаила за игру в составе нашей команды и желаем успешного продолжения карьеры!», — объявили в клубе.

Напомним, голкипер за время в составе «ястребов» сыграл всего 11 матчей. В нынешнее межсезонье клуб хотел его выгодно обменять, учитывая наличие сильного первого номера Никиты Серебрякова и собственного молодого воспитанника Андрея Мишурова. А также фактором был большой контракт Бердина — 40 миллионов за будущий сезон.

В итоге, как видим, никуда обменять Михаила в другой клуб не получилось. Для «расчистки» платежки команды под новые подписания пришлось просто расторгнуть с ним договор.

Ранее «Авангард» разошелся с защитником Алексом Грантом, об этом мы писали. Там клуб также не платил игроку за досрочное расторжение контракта.