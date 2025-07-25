Пенсионер в возрасте 98 лет спргынул с парашютом в Перми

98-летний пермский пенсионер мечтал о прыжке с парашютом — совсем недавно его желание исполнилось. Об этом в пятницу, 25 июля, рассказали в «Комсомольской правде».
Изначально оригинальный подарок дедушке решила преподнести его семья. Они предоставили ему возможность спрыгнуть с самолета Ан-2 вместе с профессиональным парашютистом. В качестве последнего был президент Федерации парашютного спорта региона Александр Чернышов.
Несколько секунд они провели в свободном падении, после чего парашют раскрылся. Пенсионер доверился инструктору, поэтому каких-либо трудностей при посадке не возникло.
— С этого необычного прыжка самый максимальный возраст нашего тандем-пассажира — 98 лет. Здорово, что мечты сбываются в любом возрасте! — цитирует слова представителя парашютного центра газета.
Ранее двое молодых людей спрыгнули с парашютами с вертолетной площадки на 68-м этаже башни Capital Towers в комплексе «Москва-Сити». Приземлившись, парашютисты скрылись на такси. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 19-летнего юношу, который снимал прыжок парашютистов на видео.