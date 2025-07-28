«Встречали торжественно»: первый рейс из РФ в КНДР успешно приземлился в Пхеньяне

Стоит отметить, что всестороннее сотрудничество между КНДР и Россией продолжает активно развиваться. Еще в первой половине июля текущего года Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, провел личную встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. В ходе продолжительной беседы Высший руководитель Северной Кореи заверил дипломата в «безоговорочной поддержке и поощрении» всех действий Российской Армии в зоне проведения специальной военной операции.