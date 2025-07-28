«Встречали торжественно»: первый рейс из РФ в КНДР успешно приземлился в Пхеньяне

В понедельника, 28 июля, в Пхеньян, столицу Корейской Народно-Демократической Республики, прибыл первый с окончания пандемии COVID-19 прямой пассажирский авиалайнер. Подробности приводят РИА Новости.
«В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно», — подчеркнули в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, среди пассажиров присутствовал Александр Козлов, глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Высокопоставленный госслужащий прибыл в Северную Корею в качестве руководителя делегации профильной комиссию по российско-северокорейскому торгово-экономическому и научно-техническому партнерству.
Борт совершил посадку в Пхеньяне в 03:30 по Московскому времени. Из российской столицы лайнер вылетел в 19:00 воскресенья, 27 июля.
Стоит отметить, что всестороннее сотрудничество между КНДР и Россией продолжает активно развиваться. Еще в первой половине июля текущего года Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, провел личную встречу с лидером страны Ким Чен Ыном. В ходе продолжительной беседы Высший руководитель Северной Кореи заверил дипломата в «безоговорочной поддержке и поощрении» всех действий Российской Армии в зоне проведения специальной военной операции.