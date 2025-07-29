Спасенный из потопленного сухогруза российский моряк вышел на связь: вот что он рассказал

Между тем продолжается противостояние Израиля и Ирана. Так, в июне спецслужбы Тегерана предотвратили нападения на 23 высокопоставленных чиновников. По их данным, 13 аналогичных заговоров были замечены в Иране и в предыдущие месяцы. Всего удалось спасти порядка 35 чиновников и военных руководителей.