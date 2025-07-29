Спасенный из потопленного сухогруза российский моряк вышел на связь: вот что он рассказал

Йеменские хуситы обнародовали видео с предположительно российским моряком Алексеем Галактионовым, спасенным ими с потопленного греческого сухогруза Eternity C. Он рассказал о произошедшем.
На видео моряк лежит на больничной койке. По словам Алексея Галактионова, власти Йемена подали сигнал перед подбитием судна. Однако капитан сухогруза не отреагировал на предупреждение. Вероятно, отметил моряк, из-за этого судно оказалось подбито.
Алексей Галактионов указал также на продолжающиеся в секторе Газа боевые действия. Он посоветовал не приближаться на кораблях к Эйлату. По словам моряка, это — «зона повышенного риска». Кроме того, капитан должен заранее оповещать экипаж об отправке в опасный регион, подчеркнул Алексей Галактионов.
«Йеменцы, они спасли нас, когда мы дрейфовали, когда мы плыли в море, предоставили нам хорошее жилье, снабжают всем необходимым и обеспечивают нашу безопасность», — поделился член команды потопленного судна.
Один из моряков добавил, что хуситы заботятся о пострадавших. Отмечается, что экипаж имеет возможность связываться с родными.
Ранее сообщалось, что россиянину, пострадавшему при нападении хуситов на сухогруз, вынужденно ампутировали конечность. Она получила серьезные увечья. Кроме того, трое членов экипажа погибли в ходе потопления судна. Сейчас сухогруз находится в Красном море. Он получил серьезные повреждения.
В начале июля Армия обороны Израиля начала новую военную операцию в отношении йеменских хуситов. ВВС нанесли удары по портам и электростанциям. Операция посила название «Черный флаг». Среди целей Израиля было судно Galaxy Leader, захваченное хуситами. Удары затронули порты Йемена Рас-Иса, Ходейда и Эс-Салиф. По данным телеканала Al Masirah, израильская авиация совершила более 20 атак.
Между тем продолжается противостояние Израиля и Ирана. Так, в июне спецслужбы Тегерана предотвратили нападения на 23 высокопоставленных чиновников. По их данным, 13 аналогичных заговоров были замечены в Иране и в предыдущие месяцы. Всего удалось спасти порядка 35 чиновников и военных руководителей.