В Госдуме раскрыли размер пособия беременным студенткам

Беременные студентки будут получать пособие в размере прожиточного минимума.
Размер пособия для беременных студенток будет определяться исходя из величины прожиточного минимума в том субъекте России, где находится учебное заведение. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.
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«Региональный прожиточный минимум пособия по беременности для студенток берется тот, где находится вуз, в котором учится девушка», — объяснила Буцкая РИА Новости. По ее словам, начисление пособия будет производиться единовременно — после родов.
Средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Ранее девушки могли рассчитывать на выплату, равную размеру их стипендии. Брался период в 140 дней, соответствующий длительности больничного по беременности и родам. В зависимости от категории получаемой стипендии, общая сумма пособия за указанный срок составляла от 9 333 до 23 333 рублей.
Парламентарий уточнила, что в отличие от выплаты по уходу за ребенком, на которую имеют право не только мать и отец, но и работающие бабушка или дедушка, пособие по беременности и родам предоставляется исключительно самой студентке, которая стала матерью. Другие члены семьи его получить не смогут.
Как URA.RU писало ранее, с 1 сентября размер пособия для беременных студенток в России будет увеличен. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 23 июля.