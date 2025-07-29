В Госдуме раскрыли размер пособия беременным студенткам

Парламентарий уточнила, что в отличие от выплаты по уходу за ребенком, на которую имеют право не только мать и отец, но и работающие бабушка или дедушка, пособие по беременности и родам предоставляется исключительно самой студентке, которая стала матерью. Другие члены семьи его получить не смогут.