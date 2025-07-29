Агент Секретной службы попытался взять с собой жену во время поездки Трампа

Газета The Herald писала, что сотрудник секретной службы США пытался посадить свою жену на самолет, используемый для транспортировки персонала и оборудования. Издание уточнило, что женщина служит в американских Военно-воздушных силах. Как стало известно, ей не дали сесть на самолет непосредственно перед вылетом с авиабазы.