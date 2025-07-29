Агент Секретной службы попытался взять с собой жену во время поездки Трампа

Американская секретная служба инициировала внутреннее расследование в отношении своего сотрудника, предпринявшего попытку провезти супругу на борт одного из служебных авиалайнеров во время визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Шотландию. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail.
По данным журналистов, жену одного из агентов обнаружили в VIP-зале ожидания на авиабазе Эндрюс, откуда обычно вылетает президентский авиаборт. Ранее она участвовала в специальном брифинге Секретной службы, посвященном грядущей поездке.
Газета The Herald писала, что сотрудник секретной службы США пытался посадить свою жену на самолет, используемый для транспортировки персонала и оборудования. Издание уточнило, что женщина служит в американских Военно-воздушных силах. Как стало известно, ей не дали сесть на самолет непосредственно перед вылетом с авиабазы.
Визит главы США в Шотландию проходил с 25 по 29 июля. Во время общения с журналистами на борту самолета по пути из Абердина в Вашингтон Трампа попросили прокомментировать инцидент с участием агента спецслужбы.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен достичь договоренностей с РФ по Украине в течение 10 дней.