Дождя не будет в Иркутске 30 июля

В Иркутской области 30 июля ожидается переменная облачность. Днем возможны кратковременные осадки, грозы и туманы. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока со скоростью 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +25,+30, а при облачной погоде до +17,+22. Об этом КП=Иркутск рассказывают Иркутском Гидрометцентре.
— В Иркутске погода будет преимущественно без осадков, с переменной облачностью. Ветер будет переменным, со скоростью 2−7 м/с. Днем температура поднимется до +26,+28, — рассказывают синоптики.
На Байкале погода будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем возможны небольшие дожди. Утром туманы будут наблюдаться местами. Ветер будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 6−11 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Ночью температура составит +10,+15°, днем поднимется до +19,+24°.