Дождя не будет в Иркутске 30 июля

В Иркутской области 30 июля ожидается переменная облачность. Днем возможны кратковременные осадки, грозы и туманы. Ветер будет дуть с северо-востока и юго-востока со скоростью 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +25,+30, а при облачной погоде до +17,+22. Об этом КП=Иркутск рассказывают Иркутском Гидрометцентре.