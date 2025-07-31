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Врач-дерматолог раскрыла секреты защиты от ультрафиолета для пляжного отдыха

Дерматолог Ляшенко: важно защищать кожу кремами с высоким SPF около воды.

Источник: Комсомольская правда

Жаркая погода продолжает удерживать свою власть. Высокий уровень УФ-индекса делает нахождение на солнце особенно опасным. Врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко рассказал KP.RU, как правильно защищаться от ультрафиолетовых лучей.

— Если индекс УФ от 6 до 7, то даже при легкой облачности в дневные часы мы можем получить буквально за несколько минут до 90% суточной дозы ультрафиолета, если не будем защищены кремами и одеждой. Максимально опасные часы — с 10 утра до 14 часов, — объяснила специалист.

Помимо времени нахождения на солнце, важно учитывать чистоту воздуха и его состояние. В пыли и смоге ультрафиолет теряет свою силу, а вот в чистом воздухе, особенно после дождя, его воздействие увеличивается. Также УФ хорошо отражает вода. Любителям пляжного отдыха эксперт порекомендовала использовать средства с более высоким SPF, особенно при нахождении около водоемов.

— Даже за пять минут реально получить избыточную дозу ультрафиолета. В лучшем случае это может проявиться посттравматической, постожоговой пигментацией. В худшем — ваше доброкачественное образование, которое вам дала матушка природа (например, родинки — Прим. Ред.), может превратиться в злокачественное, — подчеркнула врач.