Врач-дерматолог раскрыла секреты защиты от ультрафиолета для пляжного отдыха

Помимо времени нахождения на солнце, важно учитывать чистоту воздуха и его состояние. В пыли и смоге ультрафиолет теряет свою силу, а вот в чистом воздухе, особенно после дождя, его воздействие увеличивается. Также УФ хорошо отражает вода. Любителям пляжного отдыха эксперт порекомендовала использовать средства с более высоким SPF, особенно при нахождении около водоемов.